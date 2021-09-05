Armudiye nedir, ne demek? TDK'ya göre armudiye ne anlama geliyor?

Dilimizde bazı kelimelerin anlamlarını bilemeyebiliyoruz. Bu kelimelerden birisi de Armudiye 'dir. Peki, Armudiye nedir, ne demek? TDK'ya göre armudiye ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Türk Dil Kurumu'na göre armudiye ne demek merak edildi. Bugün Masterchef'te armudiye yemeği yapılması istendi. Bunun ardından vatandaşlar armudiye kelimesinin anlamını merak etti. İşte TDK'ya göre armudiye anlamı... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TDK'YA GÖRE ARMUDİYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre armudiye kelimesi "Nazarlık olarak takılan armut biçimindeki altın." anlamına gelmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TDK Armudiye anlamı : Nazarlık olarak takılan armut biçimindeki altın.