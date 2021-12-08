Arkeologlar, Peru'da 800 yaşında olduğu değerlendirilen bir kadın mumyası buldu - Haberler
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Arkeologlar, Peru'da 800 yaşında olduğu değerlendirilen bir kadın mumyası buldu

AA / Klebher Vasquez - Haberler | Güncel

Arkeologlar, Peru'nun Lima kentinde 800 yaşında olduğu değerlendirilen bir anneye ait mumya buldu.

Arkeologlar, Peru'nun Lima kentinde 800 yaşında olduğu değerlendirilen bir anneye ait mumya buldu.

02 Aralık 2021'de Peru'nun doğusundaki Cajamarquilla arkeolojik sit alanında yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 1.40 metre derinliğinde bir mezar odasının içinde San Marcos Üniversitesi arkeologları tarafından bulunan "Cajamarquilla Mumyası"nın 800 yıllık olduğu ifade edildi.

Arkeologlar, Peru'da 800 yaşında olduğu değerlendirilen bir kadın mumyası buldu

Arkeologlar, Peru'da 800 yaşında olduğu değerlendirilen bir kadın mumyası buldu

Arkeologlar, Peru'da 800 yaşında olduğu değerlendirilen bir kadın mumyası buldu

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AA / Klebher Vasquez - Son Dakika Haberleri

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