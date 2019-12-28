Arkeologlar Maya Uygarlığı'na ait bin yıllık saray keşfetti

28.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:27

Arkeologlar, Meksika'nın Kuluba kenti yakınlarında Maya Uygarlığı'na ait bin yıllık bir saray keşfetti.



Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), yayınladığı açıklamada bulunan sarayın milattan sonra (M.S.) 600 ila 1050 yılları arasında iki dönem boyunca elit Mayalılar tarafından kullanıldığına yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle