Arkasından çarptığı kadının telefonunu çaldı, özür dileyerek uzaklaştı ancak polisten kaçamadı
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Arkasından çarptığı kadının telefonunu çaldı, özür dileyerek uzaklaştı ancak polisten kaçamadı

08.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:46
Arkasından çarptığı kadının telefonunu çaldı, özür dileyerek uzaklaştı ancak polisten kaçamadı

MERSİN'de kaldırımda yürürken, uzun süre takip ettikten sonra arkasından çarptığı çocuklu kadının cep telefonunu çalıp özür dileyerek olay yerinden uzaklaşan yankesicilik şüphelisi İlyas G., önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

MERSİN'de kaldırımda yürürken, uzun süre takip ettikten sonra arkasından çarptığı çocuklu kadının cep telefonunu çalıp özür dileyerek olay yerinden uzaklaşan yankesicilik şüphelisi İlyas G., önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Olay merkez Akdeniz ilçesinde, 5 Ocak Salı günü meydana geldi. Silifke Caddesi'nde bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte alışveriş yapan N.H.H., telefonunun cebinde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay anını net bir şekilde kaydeden kamera görüntüsünün incelenmesi ile şüphelinin 41 yaşındaki İlyas G. olduğu saptandı.

Eşgal bilgileriyle aranan ve görüntülerden alkollü olduğu anlaşılan İlyas G., 6 Ocak Çarşamba günü kent merkezindreki bir parkta sızmış halde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, çaldığı telefonun parkta uyurken bir başkası tarafından çalındığını ileri süren şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kamera görüntülerinde, İlyas G.'nin çocuklu kadını uzun süre takip ettiği, kadına çarpma numarası yaparak cebindeki telefonu aldığı ve sonrasında özür dileyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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