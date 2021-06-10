Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı
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Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Aşkın Kıyameti filminde oynayan Pınar Deniz ve kendisinden 10 yaş büyük Yiğit Kirazcı'nın arkadaşlıkları aşka dönüştü. İlişkilerini basından uzak tutmak isteyen çift, çıktıkları tatilde öpüşürken yakalandı.

Son günlerde adı aşk dedikodusuna karışan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı hakkındaki iddia doğru çıktı. İki başarılı oyuncu, önceki gün Marmaris'te bir plajda sarmaş dolaş görüntülendi.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Takvim'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki Pınar Deniz ile 37 yaşındaki Yiğit Kirazcı, Aşkın Kıyameti filminin çekimlerinde yakınlaşarak yeni bir aşka yelken açtı. Çift, çekimler tamamlanır tamamlanmaz hem ilişkilerini yaşamak hem de dinlenmek için tatile çıktı.

Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı

ÖNCE ÖPÜŞÜP SONRA SARILDILAR

Kaldıkları otelin iskelesinde görüntülenen çift, etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden önce öpüştü sonra doyasıya birbirine sarıldı. Sosyal medyada hayranları tarafından çok beğenilen ikilinin bir süre daha Ege'deki tatillerine devam edeceği öğrenildi.

Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı - Haberler Magazin
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