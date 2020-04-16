Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (4)
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Gamze Pala, Fındıklı, Güncel

Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (4)

'CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRME' SORUŞTURMASI AÇILDIRize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Savaş Dalançıkar hakkındaki soruşturmanın 'Canavarca hisle...

16.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:50
Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (4)

'CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRME' SORUŞTURMASI AÇILDI

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Savaş Dalançıkar hakkındaki soruşturmanın 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan yürütüleceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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