Arkadaşlarıyla girdiği bahis için antifriz içen genç hastanelik oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, yarım çay bardağı antifriz içti. Kısa süre sonra rahatsızlanan 25 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
KONYA (İHA) - Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde bulunan sanayi bölgesinde edinilen bilgiye göre, bir grup genç antifrizin zararına ilişkin bir iddiaya girdi.
YARIM ÇAY BARDAĞI İÇTİ
Sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen 25 yaşındaki S.A.A. kısa sürede rahatsızlandı. Kulu Devlet Hastanesine giden ve ilk müdahaleleri yapılan gencin, daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
ANTİFRİZ NEDİR?
0 derece ve altında radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal madde antifriz, daha çok otomobil motorlarında kullanılır.