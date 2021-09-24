Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti - Haberler
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Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti

Rusya'da bir çiftçi, karpuz tarlasında bulduğu bir yılanı ağzını içine sokarak çevresindekileri etkilemeye çalıştı. Ancak yılanın dilini sokması sonucu hastaneye kaldırılan adam, hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise boğazının şişerek nefes alamaması olarak belirlendi.

Astrahan şehrinde bir çiftçi, karpuz tarlasında yakaladığı küçük bir yılanı kamera önünde ağzına soktu. Bölgedeki yerliler arasında çok popüler bir numara olan bu teşebbüs sonrasında yılan, adamın dilini ısırarak ölümüne sebep oldu.

ALERJİK REAKSİYONA SEBEP OLDU

Zehirli olduğu bilinen ancak bir insanı öldürecek kadar tehlikeli bir zehir taşımayan yılanın ısırığının çiftçide alerjik bir reaksiyon yarattığı ve bu yüzden hayatını kaybetmesine sebep olduğu belirlendi.

ISIRIK SONRASI DİLİ ŞİŞİNCE NEFES ALAMADI

Yılanın ısırmasından bir kaç saat sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan çiftçinin ısırmanın etkisi ile dilinin şiştiği ve nefes alamadığı tespit edildi. Yerel herpetolojistler, adamı ısıran engerek yılanının karpuzun yetiştiği arazilerde sıkça görüldüğünü ve ısırma vakalarının ise sıklıkla yaşandığını açıkladı.

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Emre İliksiz
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