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Arkadaşlarının merakı acı gerçeği ortaya çıkardı! Genç, iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arkadaşlarının merakı acı gerçeği ortaya çıkardı! Genç, iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Karabük'te arkadaşlarının merak ettiği 34 yaşındaki manav çalışanı, evinde iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

KARABÜK (İHA) - Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Muharrem B'den (34) haber alamayan arkadaşları evine geldi.

DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Muharrem B. zile defalarca basılmasına rağmen kapıyı açmayınca çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan arkadaşları Muharrem B'yi iple doğal gaz borusuna asılmış halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi.

EVİNDE YALNIZ YAŞIYORMUŞ

Yapılan incelemenin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Muharrem B'nin Safranbolu'da bir manavda çalıştığı ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Arkadaşlarının merakı acı gerçeği ortaya çıkardı! Genç, iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Arkadaşlarının merakı acı gerçeği ortaya çıkardı! Genç, iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

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