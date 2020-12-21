Arkadaşıyla mesajlaşan kardeşine kızdı, salladığı bıçakla yaralanan annesi öldü
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Arkadaşıyla mesajlaşan kardeşine kızdı, salladığı bıçakla yaralanan annesi öldü

21.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:10
Arkadaşıyla mesajlaşan kardeşine kızdı, salladığı bıçakla yaralanan annesi öldü

IĞDIR'da koranavirüs karantinasında olan Serkan Kayar (33) arkadaşıyla mesajlaşan kardeşi Özgecan'a (25) kızdı.

IĞDIR'da koranavirüs karantinasında olan Serkan Kayar (33) arkadaşıyla mesajlaşan kardeşi Özgecan'a (25) kızdı. Annesi Hanım Kayar (65), iki kardeşin arasına girince oğlunun salladığı bıçakla karnından yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Hanım Kayar, hayatını kaybetti. Gözaltına alıan Serkan Kayar, tutuklandı.  

Olay, geçen cumartesi saat 17.00 sıralarında merkez Söğütlü Mmahallesi 605'inci Sokak'ta meydana geldi. 5 kişilik Kayar ailesi, koronavirüs temaslısı oldukları için evlerinde karantinaya alındı. Oğulları Ercan'ın (38) koronavirüs olması sebebiyle baba Yaver (65) anne Hanım Kayar, kardeşleri Serkan ve Özgecan'a temaslı oldukları için evlerinde karantina uygulandı. Dün akşam saatlerinde Özgecan'ın cep telefonuyla mesajlaştığını gören Serkan, 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye kızıp tokat attı. Bunun üzerine evde yaşanan tartışmada anne Hanım Kayar, oğluna, 'Sen kim oluyorsun hesap soruyorsun kızıma ben varken?' diye tepki gösterdi. Buna sinirlenen Serkan, mutfaktaki bıçağı alarak sağa sola sallamaya başladı. Uyarılara rağmen bıçağı sallamaya devam eden Serkan Kayar, annesi Hanım Kayar'ı yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Hanım Kayar, bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

TUTUKLANDI

Cumartesi günü annesini bıçakladıktan sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Serkan Kayar, bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Serkan Kayar'ın "Annem ve kız kardeşim bana bağırıp üstüme geldiler. Ben de 'üzerime gelmeyin' diyerek bıçağı salladım. Annem, bıçağın üstüne doğru gelince bıçak battı. Bıçaklama kastım yoktu. Çok pişmanım kaza ile oldu" dediği öğrenildi. 


Arkadaşıyla mesajlaşan kardeşine kızdı, salladığı bıçakla yaralanan annesi öldü
Arkadaşıyla mesajlaşan kardeşine kızdı, salladığı bıçakla yaralanan annesi öldü
Arkadaşıyla mesajlaşan kardeşine kızdı, salladığı bıçakla yaralanan annesi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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