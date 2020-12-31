Arkadaşıydı sevgilisi oldu: İşte ilk görüntüler

YAT TURUNDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Rihanna ile ASAP Rocky, yeni yıl tatilini geçirmek üzere güzel şarkıcının memleketi olan Barbados'a gitti. Her ikisi de 32 yaşında olan aşıklar, önceki gün Bridgetown yakınlarında çıktıkları yat turunda paparazziler tarafından görüntülendi. Çifte bu turda bir grup arkadaşları da eşlik etti.

YEŞİL ELBİSE

Yeşil bir plaj elbisesi giyen Rihanna'nın mutluluğu uzaktan çekilen fotoğraflarda bile belli oluyordu. Yattaki kalabalığın arasında bile sık sık yalnız kalan Rihanna ile ASAP Rocky, romantik anlar yaşamaktan da geri kalmadı. Rihanna ve yeni aşkı ASAP Rock, bir ara sohbet ederken birbirlerine sarılıp öpücüklere de boğdu.

ROMANTİK SOHBETSuudi iş insanı sevgilisi Hassan Jameel ile aşkını beklenmedik bir anda bitiren Rihanna, yeni sevgilisi teknede uzanırken onunla uzun uzun sohbet etti, bu arada da bir şeyler yedi.Rihanna'nın bu yeni aşkıyla birlikte biraz kilo aldığı da gözlerden kaçmadı.

DENİZDE EĞLENCERihanna daha sonra arkadaşlarıyla birlikte kırmızı bir bota binerek neşeli anlar yaşadı. Rihanna, ASAP Rocky ve arkadaşları bir ara yatta çalınan müzik eşliğinde dans etti.

BU YILIN BAŞINDAN BERİ AŞK İDDİALARI VARDIRihanna ile gerçek adı Rakim Athelaston Mayer olan ASP Rocky'nin birlikte olduğu iddiaları bu yılın başından bu yana gündemdeydi. İddialara göre Rihanna ile Hassan Jameel, üç yıllık ilişkilerini bitirmişti. Fakat bu iddialara her ikisinden de yanıt gelmedi.

BİRLİKTE TÖRENE GİTTİLERGeçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası olan Fenty Skin'in kampanyasında ASAP Rocky ile birlikte çalıştı. Bu dönemde de söylentiler arttı ancak yine ikiliden bir açıklama gelmedi. Rihanna, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky hakkında ne düşündüğü sorulduğunda onun "yakışıklı "olduğunu belirtmişti. ASAP Rocky ile Rihanna, geçen yılın başlarında düzenlenen bir ödül törenine de birlikte katılmıştı.

HAMİLE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜRihanna, Suudi Arabistanlı iş insanı Hassan Jameel ile üç yıl birlikte oldu. Bir dönem Rihanna kilo alınca ünlü şarkıcının hamile olduğu bile ileri sürülmüştü. Fakat bu iddialar doğru çıkmadı.

ONDAN KOPMASI UZUN SÜRDÜRihanna, ünlü olduktan sonra en çok konuşulan ilişkisini Chris Rock ile yaşamıştı. Birkaç kez darılıp barışan çiftin ayrılığı da olaydı oldu. Hatta işin içine şiddet de karıştı.

TÖREN GECESİ ŞİDDET GÖRDÜRihanna, 2009 yılında 51'inci Grammy Ödülleri törenine katılacaktı. Fakat son anda bundan vazgeçti. Nedeninin ise tören öncesinde sevgilisi Chris Brown'dan gördüğü şiddet olduğu sonradan otaya çıktı. Brown'ın acımasızca dövdüğü Rihanna'nın morarmış yüzüyle çekilen fotoğrafları basına yansıdı.

SONUNDA YOLLARI AYRILDIBrown ve Rihanna yollarını o dönemde ayırdı. Ama sonra yeniden bir araya geldiler. Rihanna, Brown ile ilişkisi hakkında Oprah Winfrey'e konuşmuş ve gözyaşları içinde ondan bir türlü kopamadığını itiraf etmişti. Fakat çift, barışmadan kısa bir süre sonra yollarını kesin olarak ayırdı. Kendini işlerine veren Rihanna'nın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. O ise aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Fakat buna rağmen zaman zaman paparazzilerin objektiflerine yakalandı.

MODA DÜNYASINDA DA ADINI DUYURDU Rihanna, son dönemde müzik dünyasından biraz uzaklaşıp adını moda alanında duyurmaya başladı. Bu da ona hatırı sayılır bir servet getirdi. Güzel şarkıcı bu yıl Forbes dergisinin kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girdi.Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı.

EN ÇOK KAZANANLARDAN BİRİ32 yaşındaki müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu. Rihanna geçen yıl da Forbes'in en çok kazanan kadın müzisyenler listesinde ilk sıraya yerleşmişti.

ÜNLÜ FİRMAYA RAKİP GÖSTERİLDİ Müzikal anlamdaki bu suskunluğu sırasında Rihanna, kozmetik ürünleri işine yoğunlaştı. Yani bütün enerjisini ve zamanını kozmetik ürünleri koleksiyonu için harcadı. Birkaç parçaya bölünmeden bir tek konuya odaklanmak da ona bu alanda başarı getirdi. Son bir yıldır da iç çamaşırı markası ile gündemde Rihanna. Koleksiyon tanıtımlarına ünlü modeller katılıyor. Hatta bu yıl internet üzerinden yaptığı defileyle Victoria's Secret'ın yerini aldığı bile söylendi.

ONUN AŞK DEFTERİ DE KABARIKASAP Rocky ise gösteri dünyasının ünlü kadınlarıyla yaşadığı aşklarla konuşuldu bugüne kadar. Bu ünlüler arasında Kendall Jenned da bulunuyor. Her ne kadar özel hayatını gizliyor olsa da Jenner ile ASAP Rocky, 2016 ile 2017 arasında flört etti. İşin ilginç yanı ASAP Rocky'nin adının Kylie Jenner ile de anılması. Model Chanel Iman, şarkıcı Rita Ora, Iggy Azalea, Tahiry Jose, Sophie Brussaux, ASAP Rocky'nin gönül defterine adını yazdıran diğer ünlülerden.

Kaynak: Hürriyet