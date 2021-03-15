Arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu
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Arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu

15.03.2021 21:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:08
Arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Murat Ekmekçi'yi (31) tabancayla vurarak öldüren D.U. (38) olayın ardından polise teslim oldu.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Murat Ekmekçi'yi (31) tabancayla vurarak öldüren D.U. (38) olayın ardından polise teslim oldu. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan D.U., tutuklandı.

Olay, sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Konak Mahallesi Ethem Hoca Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Murat Ekmekçi ve arkadaşı D.U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine D.U., tabancasıyla Ekmekçi'yi başından vurarak olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını vurduğunu belirterek teslim oldu. Polis ekipleri, D.U.'nun  ifadesi doğrultusunda olayın meydana geldiği eve gitti. Eve giren polis, Ekmekçi'yi yerde kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekmekçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ekmekçi'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polise teslim olan D.U. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 


Arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vehbi SARIHAN

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