Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırıp, kafasında yumurta kırdırttı

Adana'da bir Youtuber, sosyal medya hesabına içerik üretmek için arkadaşını sokak ortasında direğe bağlayıp, üzerine de Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır'' yazılı kağıdı yapıştırdı. Yoldan geçen vatandaşlardan bazıları para karşılığında direkteki çocuğa tokat atıp, kafasında yumurta kırarken kimisi de genci kurtarmaya çalıştı.

Youtube'da ünlü olma çabası içine girip tuhaf video çekenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Youtube'da videolar çeken Said Rammo, daha fazla izlenme için arkadaşı Ferdi Demircan ile anlaştı. İkili kameraman arkadaşlarını da yanlarına alarak Adana'nın Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'ne geldi.

ARKADAŞINI DİREĞE BAĞLADI

Rammo, burada arkadaşı Demircan'ı bir direğe bantla bağlayıp üzerine de, ''Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır'' yazılı kağıdı yapıştırdı. Yoldan geçenler Demircan'a tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişilerde gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı.

TOKAT YİYEN GENCE VATANDAŞ SAHİP ÇIKTI

Yaklaşık 15 dakika boyunca birçok kişi tarafından tokat yiyen gence bazı vatandaşlar ise sahip çıktı. Vatandaşlar videoyu çeken Rammo'ya tepki gösterirken bir kişiyse Ferdi Demircan'ı bantla bağlandığı direkten kurtarmaya çalıştı. Eğlendiklerini söyleyen Ferdi Demircan, "Böyle şakalar falan yapıyoruz ama bu şaka değil. Youtube için yapıyoruz. Eğlenceli geliyor, eğleniyoruz. Tokat çok acıttı" diye konuştu.

TOKAT ATAN 1, KAFASINDA YUMURTA KIRAN 5 TL KAZANDI

Said Rammo ise bu tarz videoları sürekli çektiğini söyleyerek, "Benim Youtube kanalım var. Dışarıda böyle videolar çekiyoruz. Eğleniyoruz. Gelen tokat atıyor 1 lira kazanıyor, yumurta kıran 5 lira kazanıyor. Milletle eğleniyoruz. Arkadaşın rızası da yoktu. Geldi buraya bağladık, üzerine de kağıt yapıştırdık gelen görüp vuruyor" ifadelerini kullandı.

Gençler video çekiminden sonra caddeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı