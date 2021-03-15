Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü
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Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü

15.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:42
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü

Manisa'da bir mesire alanı yakınlarında İlyas Filiz adlı kişi, iple ağaca bağlanıp sopalarla dövülmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filiz'in bıçakla yaraladığı Ali Akın'ın arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi Mesire alanı yakınlarında İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas Filiz, Ali Akın'ı karın bölgesinden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

SOPA VE YUMRUK DARBELERİYLE DÖVDÜLER

Ali Akın'ın yaralandığını duyan arkadaşları ise Filiz'i saklandığı yerde yakaladı. Filiz'i iple bağlayan E.T (27), M.K (26), İ.D.E (20), K.A. (26) isimli şahıslar sopa ve yumruk darbeleri ile öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Öte yandan bıçak darbesi ile ağır yaralan Ali Akın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, buradan da Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak göz altına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Akın'ın durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Haber Yorumları (8)
MEL GERMANY: Yani o ona o ona halbusuki konuşara anlassalardi bu olmazdi
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ONUR: Adalet Getirmek Bu Ülkeye Bu Kadar Mı Zor Konu Vekil Maaşı Olsa Elleri İnmez Hiç.
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XXXX: ELLERİNİZE SAĞLIK GENÇLER ADELET YERİNİ BULMUŞ,
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