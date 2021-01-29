Esenyurt'ta arkadaşını bıçakladı, "Ne oldu diyerek" camdan gazetecilere meyve uzattı
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Esenyurt'ta arkadaşını bıçakladı, "Ne oldu diyerek" camdan gazetecilere meyve uzattı

29.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:26

Esenyurt'ta arkadaşını bıçakladı, "Ne oldu diyerek" camdan gazetecilere meyve uzattı Esenyurt'ta aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçaklayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kendini eve kilitledi.

Esenyurt'ta arkadaşını bıçakladı, "Ne oldu diyerek" camdan gazetecilere meyve uzattı

İSTANBUL - Esenyurt'ta aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçaklayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kendini eve kilitledi. Evinin camından gazeteciler meyve de uzatan şahıs, "Ne oldu bir şey mi oldu" dedi.

Olay, Namık Kemal Mahallesi 17'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre evde alkol alan 2 arkadaş kavga etti. İsmi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs evde arkadaşı Murat B.'yi bıçakladı. Kolundan hafif yaralanan şahıs kendisini dışarı atarken şüpheli ev arkadaşı ise kendini eve kilitledi. Alkollü olduğu söylenilen şahısların gürültüsü üzerine komşuların yaptığı ihbarla olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Murat B. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise çağrılan çilingirin kapıyı açmasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gazetecilere meyve uzattı

Arkadaşını bıçakladığı söylenen şahıs uzun süre polislere kapıyı açmadı. Evinin camında parmaklılar arkasından gazetecilerle konuşan şüpheli, meyve uzattı. Ne oldu sorusuna ise "Bir şey mi oldu" diyerek cevap verdi.

Esenyurt'ta arkadaşını bıçakladı, 'Ne oldu diyerek' camdan gazetecilere meyve uzattı
Esenyurt'ta arkadaşını bıçakladı, 'Ne oldu diyerek' camdan gazetecilere meyve uzattı
Esenyurt'ta arkadaşını bıçakladı, 'Ne oldu diyerek' camdan gazetecilere meyve uzattı
Esenyurt'ta arkadaşını bıçakladı, 'Ne oldu diyerek' camdan gazetecilere meyve uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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