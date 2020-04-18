Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Ankara'da arkadaşını tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şahıs, cinayeti 300 TL'lik bir borç yüzünden işlediğini itiraf etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde arkadaşı İbrahim Özmen'i (25) tabanca ile vurarak öldüren Oğuz Yeşil (33) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yeşil, arkadaşını 300 lira borcunu ödemediği için öldürdüğünü itiraf etti. 100 METRE KOVALAMACA YAŞANDI Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Oğuz Yeşil ve İbrahim Özmen, Belediye Kent Meydanı'nda buluştu. Yeşil ve Özmen arasında, borç alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikilinin arasında kovalamaca başladı. Oğuz Yeşil, yaklaşık 100 metrelik kovalamacanın ardından Kazım Karabekir Caddesi üzerinde binaya girmeye çalışan Özmen'i kapıda yakaladı. Oğuz Yeşil, üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp Özmen'in başına ateş etti. Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti. 300 TL'Yİ ÖDEMEYİNCE ÖLDÜRDÜ Olayın ardından kaçan Oğuz Yeşil, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Oğuz Yeşil, daha sonra adliyeye sevk edildi. Yeşil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğuz Yeşil'in, savcılıktaki ifadesinde İbrahim Özmen'e 300 lira borç verdiğini, borcunu ödemesini istediğini, ödemeyince de tartıştıklarını, kovalamaca sonucu yakalayınca öldürdüğünü söylediği belirtildi. Öte yandan hayatını kaybeden İbrahim Özmen'in cenazesi, Kahramankazan'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaynak: DHA