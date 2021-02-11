Uyuşturucu etkisiyle halüsinasyon görüp arkadaşını öldürdü
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Uyuşturucu etkisiyle halüsinasyon görüp arkadaşını öldürdü

11.02.2021 08:24 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:02

Bursa'da silahla vurularak öldürülen merhumun en sonunda yanında olduğu tespit edilen zanlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Cinayeti itiraf eden zanlı, kullandığı uyuşturucu maddeden kaynaklı gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini merhumla aldattığını düşündüğü için arkadaşını vurduğunu söyledi.

Saat 11.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yol kenarında hareketsiz yatan bir erkek vatandaşı gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, ölen kişinin Murat Bahadır (41) olduğunu tespit etti.

3 ADET MERMİ GİRİŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler, incelemelerinde Bahadır'ın göğsünde ve bacaklarında toplam 3 adet mermi girişinin olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Bahadır'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ZANLIYI TESPİT ETTİLER

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için soruşturma başlattı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen ekipler Murat Bahadır'ın en son, arkadaşı Erman Ö. (25) ile birlikte bölgeye geldiğini tespit etti. Erman Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde olduğu bilgisine ulaştı.

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler Erman Ö.'yü dün gece saatlerinde yakaladı. Gözaltına alınan Erman Ö.'nün sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Erman Ö.'nün ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu ve kullandığı uyuşturucu madde etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle arkadaşı Murat Bahadır'ın, eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp arkadaşını vurduğunu ve cansız bedenini yol kenarına bırakarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli Erman Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu etkisiyle halüsinasyon görüp arkadaşını öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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