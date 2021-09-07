Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı
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Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı

Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da İbrahim Kılıç (27), arkadaşı Furkan Topçu'ya düğün hediyesi olarak 11 bin TL'lik telefon taktı.

ANTALYA'da İbrahim Kılıç (27), arkadaşı Furkan Topçu'ya düğün hediyesi olarak 11 bin TL'lik telefon taktı.

Antalya'da telefon alım satımı üzerine iş yeri bulunan İbrahim Kılıç, Kumluca ilçesinde yaşayan arkadaşı Furkan ve Büşra Topçu çiftinin gerçekleşktirilen düğününe katıldı. Kılıç, takı töreninde 4 yıllık arkadaşı Furkan Topçu'ya, kutusu henüz açılmamış ve değeri 11 bin TL'yi bulan cep telefonu taktı. Kırmızı kurdeleye bağladığı cep telefonunu Furkan Topçu'ya taktığı esnada düğüne katılan diğer davetliler şaşkınlık yaşadı. İbrahim Kılıç'ın cep telefonunu damada taktığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

'HEYECANDAN KONUŞAMADI'Telefonu taktığı sırada damadın çok şaşırdığını ifade eden İbrahim Kılıç, "Düğün öncesinde kendisiyle konuştuğumda böyle bir telefona ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ben de ona bir jest yapmak istedim. Düğüne gittiğimde kendisine bu telefonu takı diye taktım. Bu telefonu almak gibi bir hayali vardı. Telefonu taktığımda şaşırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Diğer konuklar da şaşırdı. Furkan çok mutlu oldu. Heyecandan zaten konuşamadı. Sonra konuştuğumuzda bana teşekkür etti" dedi. Kılıç, telefonun son çıkan modellerden olduğunu ve değerinin 11 bin TL olduğunu kaydetti.'ÇEYREK ALTIN BEKLİYORDUM, TELEFON ÇIKTI'

İbrahim Kılıç ile telefonda görüntülü konuşan Furkan Topçu, "Düğünümde böyle birşey beklemiyordum, görünce şok oldum. Bu durum zaten İbrahim'e yakışırdı. Böyle bir durumu beklemiyordum. Ben bir çeyrek altın takar diye düşünmüştüm ama telefon çıktı" dedi.


Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı
Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı
Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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