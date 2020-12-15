Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti
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Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti

15.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:51
Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde verici takılan 'Arkadaş' isimli bozayı, yazın yiyecek bulabilmek ve üremek için Karadeniz'e göç etti.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde verici takılan 'Arkadaş' isimli bozayı, yazın yiyecek bulabilmek ve üremek için Karadeniz'e göç etti. 141 günde bin 33 kilometre yol kat eden bozayının halen Karadeniz'de olduğu ve kış uykusuna yatmadığı belirlendi. 

Sarıkamış ilçesinde göç eden bozayıları takibe alan KuzeyDoğa Derneği, 5 yaşındaki dişi bozayıya verici taktı. Dernek yöneticileri, uysal tavırlarıyla 'Arkadaş' ismini taktıkları bozayıyı takibe başladı. 86 kilogram ağırlığındaki boz ayı, yaz mevsimi ile Sarıkamış'tan Karadeniz Bölgesi'ne gitti. 141 gün boyunca bin 33 kilometre yürüyen bozayı Artvin'in Ardanuç ilçesi kırsalına ulaştı. KuzeyDoğa Derneği tarafından vericiyle takip edilen bozayının Karadeniz bölgesinde yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Bozayının hala kış uykusuna yatmadığı da tespit edildi. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış'taki bozayıların göç ettiğini önceki yıllarda yaptıkları araştırmalarla tespit ettiklerini söyledi. Ayıların göç sebebini araştırmayı sürdürdüklerini belirten Çoban, bu konuda yaşam alanlarını incelemeye aldıklarını kaydetti. Çoban, "Sarıkamış'ta bu yıl uydu vericisi taktığımız bozayı 141 günde Artvin Ardanuç'a gitti. Bozayıların göç ettiğini daha önce dünyaya duyurmuştuk. Araştırmalar devam ettikçe göç eden bozayıların sayısının daha fazla olduğunu gördük. Bu göç eden Arkadaş isimli bozayı 7,8 kilometre yürümüş. Verici taktıktan sonra zamanının küçük bir kısmını Sarıkamış'ta geçirdikten sonra Ardanuç yolculuğuna başlamış, 70 günde tamamlamış. Bu sayede dünyaya Sarıkamış'taki bozayıların göç ettiklerini göstermiş oldu" dedi.


Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti
Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti
Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti
Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti
Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti
Arkadaş, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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