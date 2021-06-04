Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 592. Bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 592. Bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 592. Bölüm fragmanı izle!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak merak etti. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 592. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 592. Bölüm fragmanı izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor. Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Bu sırada düzenlenen bir operasyon, Savcı Faruk'un talimatıyla iptal edilmeye çalışılınca ekip kendi inisiyatifini kullanmak zorunda kalıyor. Başka bir operasyonda ise Cemal, deşifre oluyor. Aycan'ı yakalamak için gittiği mezarlıkta kendisine komplo kuran kız tarafından ifşa ediliyor. Ekip minibüsünde bu durum tedirginlikle karşılanıyor. Ekip, eli kolu bağlı Cemal'in kurtulmasını bekliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 592. Bölüm fragmanı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 09:18:36. #1.15#

title