Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 592. Bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak merak etti. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 592. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 592. Bölüm fragmanı izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savcı Faruk, Giray'ın öldürülme dosyasında Zeliş'i sorguluyor. Başak'ın ısrarlarına rağmen Zeliş ifade vermeyi kabul ediyor. Faruk, Rıza Babanın da olduğu bir anda Hüsnü ve diğerlerini bu olay yüzünden suçluyor. Hüsnü tüm suçu kabul ediyor. Bu sırada düzenlenen bir operasyon, Savcı Faruk'un talimatıyla iptal edilmeye çalışılınca ekip kendi inisiyatifini kullanmak zorunda kalıyor. Başka bir operasyonda ise Cemal, deşifre oluyor. Aycan'ı yakalamak için gittiği mezarlıkta kendisine komplo kuran kız tarafından ifşa ediliyor. Ekip minibüsünde bu durum tedirginlikle karşılanıyor. Ekip, eli kolu bağlı Cemal'in kurtulmasını bekliyor.