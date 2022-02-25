Arka Sokaklar Pınar kimdir? 2022 Arka Sokaklar Pınar'ın gerçek adı nedir? Elvan Dişli kim, kaç yaşında?

Arka Sokaklar Pınar kimdir sorusunun yanıtı, dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, nereli?

ARKA SOKAKLAR PINAR KİMDİR?

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın Pınar'ını canlandıran isim Elvan Dişli'dir.

ELVAN DİŞLİ KİMDİR?

Elvan Dişli 2 Mayıs 1987 yılında Tekirdağ Çorlu'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Çorlu'da başladı. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitim gördü ve mezun oldu. Oyunculuk kariyerinden önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Elvan Dişli, oyunculuğa 2012 yılında rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle başlamıştı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

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