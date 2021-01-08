Arka Sokaklar ne zaman, bu akşam var mı? Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm detayları...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yaklaşık 14 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Heyecan ve aksiyon dolu Arka Sokaklar dizisi 15. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman, bu akşam var mı? Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm detayları...

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, İlker İnanoğlu gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna 3 yeni oyuncu dahil oldu.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN?

2006 yılından beri her hafta Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşan Arka Sokaklar dizisi bu hafta 572. bölümüyle 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.

ARKA SOKAKLAR NEDİR?

Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 15 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Sezon sayısı bakımından değerlendirildiğinde ise bu unvanı 15 sezon süren Bizimkiler dizisiyle paylaşmaktadır.

Arka Sokaklar

Konusu

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

Çekimler

Dizi çekimlerinde tercih edilen iç mekan genellikle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'dür. Dış çekimler için tercih edilen bölgeler Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ve Şişli gibi ilçeler, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ilçesidir.

Arka Sokaklar

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Ana karakterler

Rıza Soylu/Rıza Baba (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur. Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekat kökenli komiserdir.

ekibe ilk gelen Özel Harekat kökenli komiserdir. Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir. Ali Akdoğan (Alp Korkmaz), ekibe ilk katılan komiserlerdendir. Keskin nişancıdır.

ekibe ilk katılan komiserlerdendir. Keskin nişancıdır. Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir. Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir. Bahar Ayan (Merve Oflaz) , Komiser yardımcısıdır.

, Komiser yardımcısıdır. Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Suat'ın teyzesidir. Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Komiser yardımcısıdır. Ezgi Vural (Ela Yörüklü) , Komiser yardımcısıdır.

, Komiser yardımcısıdır. Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Tunç Güneri (Kerimhan Duman) , Mesut'un oğludur. Kimsesiz çocuklara yardım eder.

, Mesut'un oğludur. Kimsesiz çocuklara yardım eder. Zeliha "Zeliş" Çoban (Yüsra Geyik) , Hüsnü'nün en büyük kızıdır. Haber muhabiridir.

, Hüsnü'nün en büyük kızıdır. muhabiridir. Tekin Çoban (Onur Bay), Hüsnü'nün ortanca oğludur. Dizi oyuncusudur.

Hüsnü'nün ortanca oğludur. Dizi oyuncusudur. Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Hüsnü'nün en küçük kızıdır. Ayla Soylu (Hülya Kalebayır Çelik) , Rıza Baba'nın eşidir.

, Rıza Baba'nın eşidir. Pınar Soylu Akdoğan (Elvan Dişli), Ali Komiser ile evlidir ve Rıza Müdür'ün kızıdır.

Ali Komiser ile evlidir ve Rıza Müdür'ün kızıdır. Başak (Perihan Ünlücan), ekiple yolları kesişen bir avukat.

Ödüller