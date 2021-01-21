Arka Sokaklar ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var, hangi sene başladı?

Ekranların en sevilen dizilerinde olan Arka Sokaklar, yayın hayatına yıllardır devam ediyor. İzleyiciler ise dizi hakkında sorular sormaya devam ediyor. Arka Sokaklar ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var, hangi sene başladı? gündemden düşmeyen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen Arka Sokaklar dizisi hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Arka Sokaklar ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var, hangi sene başladı?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 15 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Sezon sayısı bakımından değerlendirildiğinde ise bu unvanı 15 sezon süren Bizimkiler dizisiyle paylaşmaktadır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

Dizi çekimlerinde tercih edilen iç mekan genellikle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'dür. Dış çekimler için tercih edilen bölgeler Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ve Şişli gibi ilçeler, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ilçesidir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba)

Şevket Çoruh (Mesut)

Özgür Ozan (Hüsnü)

İlker İnanoğlu (Engin)

Oya Okar (Selin)

Alp Korkmaz (Ali)

Ozan Çobanoğlu (Hakan)

Merve Oflaz (Bahar)

Nazlı Tosunoğlu (Nazike)

Yiğitcan Ergin (Cemal)

Ela Yörüklü (Ezgi)

Hülya Kalebayır Çelik (Ayla)

Tunç Oğuz (Arda)

Yüsra Geyik (Zeliha)

Onur Bay (Tekin)

Kerimhan Duman (Tunç)

Ecem öz (Şule)

Elvan Dişli (Pınar)

Efe Günay (Haydarberk)

Ada Baykan (Zeyno Bebek)

Garip Kont