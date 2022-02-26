Arka Sokaklar Metin ayrıldı mı, sorusunun yanıtı bir kez daha merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar Metin ayrıldı mı? Arka Sokaklar Metin kimdir? Furkan Göksel diziden çıktı mı?

ARKA SOKAKLAR METİN KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini canlandıran isim Furkan Göksel'dir. Göksel, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Göksel, eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamladı.

ARKA SOKAKLAR METİN AYRILDI MI?

Arka Sokaklar'ın 13 sezonunda da yer alan genç oyuncu Furkan Göksel, diziye 2019 yılında veda etmişti. Metin Çoban karakterini canlandıran Furkan Göksel, sosyal medyadan veda mesajı yayınlamıştı. Ancak 2021 yılı itibarıyla diziye yeniden dahil olmuştu. Şu an için diziden çıkacağına dair resmi bir açıklama bulunmamakta.

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