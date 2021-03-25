Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?
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Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?

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Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de! Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı? Detaylar haberimizde.

Uzun yıllardır devam eden Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Medar, emniyete düzenlediği bombalı eylem sonrasında ağır hasar bırakır. 3 şehit ve çok sayıda yaralı olması ekibi yıkar. Eylemcinin emniyetin otoparkına nasıl geldiği ile ilgili durumu araştıran ekibimiz 2 polisin Medar'ın elinde olduğunu öğrenir. Acil çözülmesi gereken 2 olay için ekip tüm gücüyle Medar'a saldırır. Polisleri rehin tuttuğu adres öğrenilince hemen operasyon düzenlenir. Polisleri kurtaran ekip, Medar'a kötü bir sürpriz hazırlar. Mesut'un yaptığı bir plan ile Medar kıskıvrak ağa düşürülür; fakat Medar'ın, canlı yakalanmak gibi bir niyeti yoktur.

Bu sırada sapık seri katil Giray serbest kalır ve Selin'in peşine düşer. Sürekli olarak Selin'i telefonla taciz eden Giray, ölüm tehditleriyle onu bunaltır. Selin ise, Giray'a pabuç bırakmaz her tehdidine, sert tepki verir. Bu durum Giray'ı daha da sinirlendirir. Eline geçirdiği telsiz ile Selin'i izleyen Gİray sonunda bir fırsat yakalar.

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar Mesut karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında araştırma yapılıyor. Peki, Arka Sokaklar Mesut öldü mü, diziden ayrılacak mı? Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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