Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı
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Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

23.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:22

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine can veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Onur Bay gibi ünlü isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden kötü haber geldi. 15 yıldır devam eden dizide Zeliş karakterine can veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı.

BİR HAFTADIR SETE GİTMİYORDU

Çekimlerini tamamladığı için bir haftadır sette olmayan Geyik, ateşi yükselince test yaptı. 30 yaşındaki oyuncu test sonucu pozitif çıkınca evde karantinaya girdi.

Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı
Yüsra Geyik
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (2)
......: yobaz adını hak ediyorsun ezik
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YOBAZ: Geyik gibi fıldır fıldır gezerse öyle olur
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500
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