Arka Sokaklar'ın yeni Şule Çoban'ı Ecem Öz güzelliği ile dikkat çekti

03.09.2019 13:41

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında olan Arka sokaklar 14'üncü sezona hazırlanıyor. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle yeni sezona bomba gibi dönüş yapacak olan Arka Sokaklar'da, diziden ayrılan isimler kadar kadroya yeni giren isimler de merak konusu oldu.

EN ÇOK MERAK EDİLEN İSİMLERDEN

Son olarak Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz'u kadrosuna dahil eden Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın, Yeni sezon çekimlerinin başladığı dizide en çok konuşulan isimlerden biri de Şule Çoban'a hayat verecek olan Ecem Öz oldu.

YAPIMCI DUYURMUŞTU

5 çocuğu olan Hüsnü Çoban'ın kızı Şule Çoban'a daha önce genç oyuncu Manolya Azize Aşık hayat veriyordu. Hüsnü Çoban'ın ikinci kızı olan Manolya Aşık'ın 14. sezonda diziden ayrılacağı yapımcı tarafından açıklandı.

Manolya Azize Aşık

GENÇ OYUNCU YENİ BÖLÜMLERDE İZLEYİCİ KARŞISINDA OLACAK

Yeni Şule Çoban netleşti. Diziye 14.sezondan itibaren güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncu Ecem Öz de katıldı. Şule'nin büyümüş halini canlandıracak olan Ecem Öz yeni bölümlerde karşımıza çıkacak. Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı, Şule Çoban'a hayat verecek olan isim Ecem Öz 14 yıldır ajansa kayıtlı oyuncu.