Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu
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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu

30.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:58

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Emniyet Amiri Rıza Soylu karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu.

Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi. 78 yaşındaki oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

"ÇOK BAĞIRIP ÇAĞIRINCA ŞÜPHELENDİM"

Bir saatlik soruşturma sonrası usta sanatçı, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" şeklinde konuştu.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu

"DOĞRUYA GİTTİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"

Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı, "Emniyetten bazı dostlarım, 'Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz" demişti.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu
Haber Yorumları (4)
FGF: sırf berkeroğlunun filim şirketi diye hiç izlenmesede izlenmiş gibi yapıyorlar. berker inanoğlu gerçekten sizin dizileri izlennildiğinimi düşünüyosunuz
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DAVUT: cok normal rol gercege dönmüs bu kadar senaryonun icinde herkesden suphelenmesi cok dogal film gibi hayatida film...
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ROL ÇALMAK: yıllardır aynı rolü oynarsan kendini komiser zannedersin
Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
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