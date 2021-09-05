Arka Sokaklar'ın 16. sezonu yakında başlıyor

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı dizinin 595'inci bölümü, 17 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı dizinin 595'inci bölümü, 17 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek. Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, cuma akşamlarına damga vuran dizinin yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü. Olay yeri inceleme temasıyla çekilen tanıtım, dizinin takipçilerinden beğeni topladı.

Kaynak: Hürriyet