Arka Sokaklar Ezgi kim? Arka sokaklar Ela Yörüklü kimdir?
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Arka Sokaklar Ezgi kim? Arka sokaklar Ela Yörüklü kimdir?

Arka Sokaklar Ezgi kim? Arka sokaklar Ela Yörüklü kimdir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Arka Sokaklar dizinde dikkat çeken karakterlerden olan Ezgi'nin kim olduğu merak edildi. Diziseverler araştırma yaparken Arka sokaklar Ela Yörüklü kimdir ve Arka Sokaklar Ezgi kim gibi konular araştırıldı.

Erkanların sevilen dizisi Arka Sokaklarda, Ezgi karakteri ilgi odağı oldu. İzleyiciler konu hakkında detayları araştırırken Arka Sokaklar Ezgi kim? Arka sokaklar Ela Yörüklü kimdir, merak etti.

ARKA SOKAKLAR ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR?

Ela Yörüklü 31 Mart 1998 tarihinde doğmuştur ve 2021 yılı itibariyle 23 yaşındadır. Genç oyuncu 178 cm boyunda ve 52 kilogram ağırlığındadır.

Ela Yörüklü 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim alan Yörüklü, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de aldı.

Ela Yörüklü 2017'deBest Model of Turkey yarışmasında 2. Oldu. "MissTourism World 2018" güzellik yarışmasında da ülkemizi Türkiye'yi temsil etti.

Ela Yörüklü'nün Rol Aldığı Diziler ve Filmler

(2019-2021) – Arka Sokaklar – (Ezgi Vural) (TV Dizisi)

2018 – Kalk Gidelim – (Melisa) (TV Dizisi).

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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