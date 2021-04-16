Arka Sokaklar Ezgi kim? Arka sokaklar Ela Yörüklü kimdir?

Arka Sokaklar dizinde dikkat çeken karakterlerden olan Ezgi'nin kim olduğu merak edildi. Diziseverler araştırma yaparken Arka sokaklar Ela Yörüklü kimdir ve Arka Sokaklar Ezgi kim gibi konular araştırıldı.