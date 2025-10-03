Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı?

Uzun yıllardır ekranlarda kesintisiz devam eden ve televizyon tarihine adını yazdıran dizi, D Media prodüksiyonuyla her Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanmayı sürdürüyor. Bu hafta 19. sezona adım atacak olan Arka Sokaklar, 721. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenlerin, belirtilen saatte ekran başında olmaları gerekiyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut, ağır yaralı halde yaşam mücadelesi veren Hüsnü'yü bir an olsun yalnız bırakmak istemez. Onun yanında dimdik duran Mesut, bu zor dönemde dostluk ve vefa örneği sergilemeye devam edecektir.

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yerli üretim füze savunma sisteminin başındaki isim olan Adem Hoca, geçmişte yaşadığı saldırı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olsa da, genç mühendislerle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak projenin son aşamaya yaklaşması, bazı karanlık güçleri rahatsız eder ve bu kez hocanın ailesi hedef alınır. Ekip, onları korumak için seferber olur. Olayların ardında Cevher'in olduğu ortaya çıkar fakat bu kez yalnız değildir; ekibin eski dostlarından biri onunla iş birliği yapmaktadır. Bu durum tüm dengeleri değiştirecek yeni gelişmelerin habercisi olur. Öte yandan Barış, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri, her hafta kendi yayın günü ve saatinde Kanal D ekranlarında canlı olarak izlenebilmektedir.

DİZİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görev yapan polis ekibinin hem görevleri sırasında yaşadıklarını hem de özel hayatlarını konu edinir.

• Her bölümde cinayet, gasp, uyuşturucu ve organize suç dosyaları ele alınır.

• Aksiyon dolu operasyonlar, kovalamacalar ve çatışmalar dizinin temposunu belirler.

• Gerilim, dram ve yer yer mizah iç içe sunulur.

• Rıza Baba liderliğindeki ekip, adalet, sadakat ve dayanışmayı ön planda tutar.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları hikâyeye duygusal derinlik katar.

OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra