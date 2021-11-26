Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 605. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 605. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Samir, Başak'ı öldürecek mi?

Başak'ı tutsak alan Samir, tehditlerini sürdürmektedir. Ekip topyekün Samir'in peşine düşerken Mesut Samir'in ailesini bulmuştur. Son anda Rıza Baba'ya haber veren Mesut durumu kurtarabilecek mi?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 604. Bölümünde Selin'in İdil konusundaki şüpheleri gerçek çıkıyor!

Gözaltına alınan Samir, Gencer'in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Ekibimiz ve müfettiş İdil, İkbal'i aramaya başlarken, Kadim'de koruma polislerini atlatıp ailesini katleden İkbal'in peşine düşer. Samir'in yakalanmasına yardım eden Ercü, koruma altına alınır fakat bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Ercü, polis korumasını atlatıp Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

Yapılan araştırma ile maktül Sabit'in uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmış, mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak bilinmektedir. İncelenen kamera görüntüleri ile infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu anlaşılır. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir'in eğitim aldığı atölyeye giden hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap'ın atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, cinayetin çözülmesi için Serap'tan yardım ister. Ancak Serap Hakan'ın polis olduğunu bilmemektedir.

Selin, müfettiş İdil'in Mesut'a yaklaşmaya çalıştığının farkındadır. Çatışma sırasında yaralanan İdil, hastanede Mesut'a sarılır. Selin'in şüpheleri bir kez daha haklı çıkar.

Asiye'nin annesi Mukaddes, torunu Mert ile vakit geçirmek için Çoban ailesinin kapısını çalar. Hüsnü, Mukaddes'in tavırlarından şüphelense de torunu Mert'i mukaddes ile gönderir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 26 Kasım Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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