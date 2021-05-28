Arka Sokaklar Canlı izle! KANAL D Arka Sokaklar 591. bölüm canlı izle! 28 Mayıs Arka Sokaklar full HD Canlı izle!

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Arka Sokaklar, 28 Mayıs 2021 tarihinde KANAL D'de 591. bölümüyle ekrana geliyor. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar bugün KANAL D'de 20.00'de yeni bölümü yayınlanacak. Arka Sokaklar canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar 591. bölüm canlı izleme linki! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar dizisi canlı izle! KANAL D Arka Sokaklar izle! Arka Sokaklar Canlı izle! 28 Mayıs Arka Sokaklar full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

ARKA SOKAKLAR 590. BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR 591. BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişinde karıştığı örgütsel olaylardan dolayı yurt dışına çıkma yasağı olan Hulki, yasağın kaldırılması için özel güvenlik şirketi sahipleri Pelin ve Adem'e başvurur. Pelin, Hulki'nin süren davasındaki delilleri yok ederek yasağın kaldırılmasını Savcı Faruk'tan talep eder. Savcı Faruk, duruma ikna olur ve bir örgüt şüphelisi olan Hulki'nin özgürlüğünü kendi elleriyle verir. Hulki'nin öldürülmesiyle Faruk'un başı belaya girer ve olaya dair kamera görüntüleri ekibimizin elindeyken bir siber saldırıya uğratılarak silinir.

Korhan'ın cezaevinde öldürülmesi üzerine Aycan yıkılır. Aycan'a insani bir iyilik olarak Ezgi tarafından gerekli izinlerle kadının cenazeye katılmasını sağlanacaktır. Aycan'ı taşıyan konvoya saldırı olur. Yaşanan çatışma da Ezgi yaralanır, Aycan ise kaçar.

Deniz, Tekin'e dizinin yurt dışı satışlarıyla ilgili yeni bir iş ayarlamıştır. Tekin, bu iş için Ukraynalı bir ekibi misafir edecektir. Ukraynalıların hırsızlığa uğraması üzerine olay Tekin'in başına patlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR CANLI KANAL D!

ARKA SOKAKLAR 591. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!