Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar Kanal D canlı izle!

31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar bu akşam izleyici ile buluşuyor. Peki, Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar full HD canlı izle!

31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar bu akşam izleyici ile buluşuyor. Peki, Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan ve adamları, Müjde'yi tuzağa düşürüp yakalamak ister. Samir isimli terörist, askeri bir araca pusu kurarak çok sayıda sivil ve askerin hayatına mal olur. Olayı öğrenenler için bu dehşet verici bir durumdur. Rıza Baba ve ekibi bu olaya kayıtsız kalamaz ve bu hain saldırının failini aramak için çalışmalara başlar. Bu araştırmalar sonucunda örgütün karargahını bulan ekip, örgüt ile alakalı herkes hakkında çok önemli bilgilere ulaşır.

Malik Botan, kız kardeşini kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan Oktay'ı, Rıza Baba ve ekibinin çöküşünde kullanmaya karar verir. Oktay'ın Arif müdürün hayatına karşılık kız kardeşini kurtarma şansı önüne sunulur. Bu haberi alan Oktay şok olur ve kendisini çok zor tutar.

Dizinin senaryosunu Ahmet Yurdakul ve Ozan Yurdakul yazmıştır. Dizinin yapım şirketi Erler Film'dir. Dizinin müzikleri Murat Evgin tarafından yapılmıştır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR CANLI KANAL D İZLE!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!