Arka Sokaklar'a üç yeni oyuncu

Yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un yaptığı dizi, yarın akşam 597'nci bölümüyle ekranda olacak. Bu bölümde dizinin yeni oyuncuları Mert Öğüt, Leyla Erdoğmuş ve Zümra Duman da izleyici karşısına çıkacak. Mert Öğüt dizide 'mafya baronu Kerim Aslan'a, Leyla Erdoğmuş 'Leyla' rolüne, çocuk oyuncu Zümra Duman da Leyla'nın kızı 'Suna'ya hayat verecek.

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