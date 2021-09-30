Arka Sokaklar'a üç yeni oyuncu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arka Sokaklar'a üç yeni oyuncu

Hürriyet - Haberler | Magazin
Arka Sokaklar'a üç yeni oyuncu

Yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un yaptığı dizi, yarın akşam 597'nci bölümüyle ekranda olacak.

Yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz'un yaptığı dizi, yarın akşam 597'nci bölümüyle ekranda olacak. Bu bölümde dizinin yeni oyuncuları Mert Öğüt, Leyla Erdoğmuş ve Zümra Duman da izleyici karşısına çıkacak. Mert Öğüt dizide 'mafya baronu Kerim Aslan'a, Leyla Erdoğmuş 'Leyla' rolüne, çocuk oyuncu Zümra Duman da Leyla'nın kızı 'Suna'ya hayat verecek.

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Abdullah Öcalan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Bülent Ersoy Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Umut Meraş Lionel Messi Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arka Sokaklar'a üç yeni oyuncu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 09:40:52. #1.17#