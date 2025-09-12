Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden biri olarak yıllardır ilgiyle izlenen Arka Sokaklar, D Media yapımcılığında her Cuma akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. 19. sezonuyla yoluna doludizgin devam eden dizi, bu akşam 718. bölümüyle seyircilerinin karşısına çıkacak. Diziyi canlı ve yüksek kalitede izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak oldukça önemli. Peki, Arka Sokaklar 719. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan bir polis ekibinin hem görevleri hem de özel yaşamlarına odaklanan uzun soluklu bir polisiye dizidir.

• Hikâyede, ekibin suçla mücadele ederken özel hayatlarındaki sorunlarla yüzleşmeleri anlatılır.

• Her bölümde farklı suç olayları (cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu, organize suçlar gibi) işlenir ve ekibin bu olayları çözme süreci aktarılır.

• Dizi; operasyonlar, aksiyon dolu sahneler ve gerilim yüklü anlarla temposunu yüksek tutar.

• Zaman zaman dramatik ögelerin yanında mizahi sahnelere de yer verilir.

• Rıza Baba lakabıyla bilinen Rıza Soylu'nun liderliğindeki ekip; adalet, dayanışma ve sadakat ilkeleriyle hareket eder.

• Karakterlerin yaşadığı trajediler, aşk hikâyeleri ve içsel çatışmalar dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, suçla mücadelede kararlılığını sürdürürken Rıza Baba, ekip hakkındaki bazı kritik kararları yeniden değerlendirmeye başlar. Bu sırada uzun süredir ortalarda görünmeyen Ali'nin geri dönüşü, ekip içinde büyük bir yankı uyandırır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut, bir yandan Selin'e karşı hisleriyle mücadele ederken diğer yandan kızı Ayşecan'ı korumak için zorlu bir sınavdan geçti. Kızını kurtarabilmek için sevdiği kadından vazgeçip geçmeyeceği izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

ARKA SOKAKLAR 719. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 719. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.