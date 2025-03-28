Arka Sokaklar 707. bölüm izle tek parça! Arka Sokaklar yeni bölüm kesintisiz HD izleme linki

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, heyecan dolu 707. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar 707. bölüm izle, Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça full izle, ve kesintisiz HD izleme linki arayanlar için tüm detayları derledik!

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı Andrew'ün İstanbul'da verdiği bir panel esnasında kaçırılması ekibimizi harekete geçirir. Bu diplomatik operasyonda teröristleri adım adım takip eden ekibimiz rehin alınan müsteşarı kurtarmak için ellerinden geleni yapacaktır. Ama teröristler şehrin farkı yerlerinde hazırladıkları bomba düzenekleriyle ortalığı kana bulamaya kararlıdır.

ARKA SOKAKLAR 707. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, bölüm yayınlandıktan hemen sonra Kanal D'nin resmi internet sitesinde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut vuruldu!

Rıza Baba, Ayvalık üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan çete için ekibi Ayvalık'ta operasyona gönderir. Operasyonda kaptan kılığına giren Mesut 2 kurşunla sırtından vurulur!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çobanlar'a sürpriz bir kiracı geliyor!

Balat'ın dar sokaklarından birinde bir Roman nişanı yapılmaktadır. Çiçekçi Harika ve kuzeni Laço da nişan alayına katılır. O gün orda bulunan küçük Cemre'den ise bir daha haber alınamaz. Bütün oklar Laço'yu gösterirken onun tek destekçisi Harika'dır. Dosyayı araştıran ekibimiz iç içe geçmiş cinayetleri su yüzüne çıkartır. Diğer yandan Tunç Gülo gittiği için çok üzgündür. Hakan ve Aylin uzun süre sonra barışmıştır. Nazike ise aldığı eve bulduğu kiracılarla Hüsnü'yü yine çileden çıkartır.

Arka Sokaklar 707. bölümü Kanal D platformlarından izleebilirsiniz.