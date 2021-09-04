Arka Sokaklar, 595'inci bölümüyle 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Kanal D'de…

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran Arka Sokaklar'ın başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu paylaşırken, dizide Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz, Gizem Terzi gibi başarılı isimler de rol alıyor.