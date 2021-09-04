Arka Sokaklar, 595'inci bölümüyle 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Kanal D'de…
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Arka Sokaklar, 595'inci bölümüyle 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Kanal D'de…

Arka Sokaklar, 595'inci bölümüyle 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Kanal D'de…
Hürriyet - Haberler | Magazin

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran Arka Sokaklar'ın başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu paylaşırken, dizide Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz, Gizem Terzi gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran Arka Sokaklar'ın başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu paylaşırken, dizide Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz, Gizem Terzi gibi başarılı isimler de rol alıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna bu sezon Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş da dahil oldu.

 Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 595'inci bölümüyle 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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Arka Sokaklar, 595'inci bölümüyle 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Kanal D'de… - Haberler Magazin
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