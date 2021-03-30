Arka Sokaklar 584. Bölüm fragmanı izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 583. bölüm izle

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Arka Sokaklar dizisi KANAL D ekranlarında 583. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 583. bölümün ardından şimdi de Arka Sokaklar 584. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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ARKA SOKAKLAR 583. BÖLÜM İZLE

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ARKA SOKAKLAR 583. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ekip, Selin'i kaçıran sapık seri katil Giray'ı bulmak için annesi Nevbahar'ın evine gider. Nevbahar, ekip ile işbirliği yapmaz. Bunun üzerine hem Nevbahar'a, hem de avukatına tutuklama emri çıkartılır. Mesut da, Halis'i yakalamış Giray'ın yerini bulmak için onu sorgulamaktadır. İşler istedikleri gibi gitmez ve harekete geçen ekip avukatı tutuklar. Nevbahar ise, kolay kolay teslim olmaz. Ekip ile adamları çatışmaya başlar. Bu sırada Nevbahar, yerde bulduğu bir silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü fark eder ve ondan önce davranarak onu vurur. Giray, annesini öldüren Hüsnü'ye karşı intikam yemini eder. Zeliş'i ağına düşürerek Hüsnü'ye gerekli acıyı yaşatacağını düşünür.