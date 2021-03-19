Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanı izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 581. bölüm izle
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Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanı izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 581. bölüm izle

19.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:33
Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanı izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 581. bölüm izle

Arka Sokaklar 581. bölüm izle! Arka Sokaklar dizisinin 581. bölümü ardından Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL D'de yayınlanan Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar son bölüm özeti! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 581. bölüm izle

Arka Sokaklar 581. bölüm full izle! Arka Sokaklar 581. bölüm tamamı izle! KANAL D ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 581. bölüm seyret! Arka Sokaklar 582. bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar 581. bölüm tamamı izle! Arka Sokaklar 582. son bölüm fragmanı izle.

ARKA SOKAKLAR 581. bölüm FULL İZLE!

Arka Sokaklar dizisi KANAL D ekranlarında 581. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 581. bölümün ardından şimdi de Arka Sokaklar 582. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 582. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARKA SOKAKLAR 582. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ARKA SOKAKLAR 582. BÖLÜM ÖZETİ

Otoparktaki patlamadan üst katlardaki binada bulunan ekibimiz ve binada görev yapan polisler fazlasıyla etkilenir. Kimse ne olduğuna ilk başta anlam veremez. Patlama sırasında otoparkta Pınar ve Ali'de bulunmaktadır. Rıza ve ekibimiz soluğu otoparkta alır. Yaralanan polis arkadaşlarına ilk müdahaleyi yapmaya çalışırlar. Olay yerinde can veren şehit polislerimizde vardır. Pınar'ın arabasının olduğu noktaya doğru ilerleyen Rıza Baba adeta nefes alamaz. Medar'ın bu bombalı saldırısının ardından ekibimiz işi daha da sıkı tutacaktır. Tüm imkanlarıyla Medar'ın peşine düşer. Patlamada şehit olan polislerimizin dışında Medar'ın kaçırdığı 2 polis memurundan da haber alınamıyordur. Aileleri perişan haldedir.

Giray tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Bu adaletsizliği kabul edemeyen Başak, savcıya itirazını geciktirmez. Serbest bırakılsa da hala ekibin yakın markajında olan Giray için tehlikenin devam ettiğinin farkında olan Nevbahar, Giray'ı yurtdışına kaçırma konusunda kararlıdır. Giray, Halis'in gözetiminde tutulmaktadır ve en kısa sürede de yurt dışında gönderilecektir. Ancak Selin'e kafayı takan Giray'ın, taciz etmekten çekinmediği Selin'i öldürmeden gitmeye niyeti yoktur. Selin taciz mesajlarını umursamaz. Ancak bu sefer tehlikenin tam ortasındadır…

Arka Sokaklar 582. bölüm 2. fragman

ARKA SOKAKLAR 581. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 581. Bölümü izlemek için tıklayınız!

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