Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 578. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 578. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, muzafferin kirli yanını görüyor!

Ekip, kumar oynatıldığını öğrendikleri mekana gizli bir operasyon düzenler. Bu mekanda sürpriz bir kişi daha vardır: Terör Şube Komiseri Muzaffer. Muzaffer'in kumar sevdası onu ekibimizin eline düşürür. Muzaffer, mekanı korumak için yüklü bir miktar parayı haraç ister. Mekan sahibinin kabul ettiği haraç verildiği sırada ekibimiz Muzafferi kıskıvrak yakalamayı başarır. Muzaffer, sorguda bülbül gibi şakımaya başlar. Servet Amcanın kirli işleri ile ilgili bilgiler verir.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 579. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 579. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 578. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 577. Bölümde Servet Amca, yolunda büyük engel olan Mesut'a kumpas kurarak, gözaltına alınmasını sağlıyor!

Servet, ekibi zorda bırakan kötü planlarına devam eder. Sağ kolu olan Adem'i kullanarak Mesut'u hedefine koyar. Adem, köstebek olan terör şube komiseri Muzaffer'i kullanarak saldırılarına başlar. Önce Mesut'un arabasına uyuşturucu koyarlar. Bu kumpası bertaraf eden ekibimiz ikinci bir şok saldırı ile karşı karşıya kalır. Ekip, Servet'e ulaşmanın yolu olarak gördükleri Adem'i yakalama planı yaparken tuzağın içine çekilir. Adem hakkında bilgi almaya çalıştıkları eski bir mahkumun tamirhanesine giden Mesut onu dükkanını yakmakla tehdit eder. Mesut'un amacı, korkutarak ağızından bilgi almaktır. Mesut'un bilmediği ise, adamın bu anları telefona kaydetmesidir. Adem adamı öldürüp dükkanını yakarak Mesut2un üzerine suçu bir el bombası gibi bırakır. Servet Amcanın hazır askeri Muzaffer, vakit kaybetmeden Mesut'un tehdit görüntüleri ile savcılıktan gözaltı kararı çıkartır. Mesut, herkesin gözleri önünde gözaltına alınır.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 19 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont