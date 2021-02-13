Arka Sokaklar 577. bölüm full izleme linki! Arka Sokaklar son bölüm tek parça full izle! Arka Sokaklar 578. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin en eski ve uzun soluklu dizisi dizisi Arka Sokaklar bu akşam 577. yeni bölümüyle ekranlarda oldu. Son bölümü büyük heyecan yaratan Arka Sokaklar dizisini izleyenler yeni bölümü merakla bekliyor. Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları ile çok beğeniliyor. İşte, Arka Sokaklar 577. bölüm full izleme linki! Arka Sokaklar son bölüm tek parça full izle! Peki, Arka Sokaklar 578. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Arka Sokaklar 578. Bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, ailesini korumak için üstüne atılan iftirayı kabul ediyor ve tutuklanarak cezaevine gönderiliyor!

Servet, bilendiği ekip elemanlarına saldırılarını sürdürmektedir. Bu sefer Rıza Babanın ailesi hedeftir. Ali ile eşi Pınar'a ait ortak hesaba yüklüce para aktaran Servet, rüşvet kumpası ile ekibi şoke eder. Ali ve Pınar gözaltına alınır. Rıza Baba eli, kolu bağlı olayı çözmeye çalışırken ikinci bir şok yaşar. Ali, eşini kurtarmak için tüm suçlamaları kabul eder. Pınar'ı bu savaştan uzak tutmak için geri dönülmesi zor bir karar almıştır.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!