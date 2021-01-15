Arka Sokaklar 573 bölüm full tek parça izle! Arka Sokaklar 574. bölüm fragmanında neler olacak? 15 Ocak

Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Hüsnü, Selin, Cemal ve Ali önderliğinde Karaçamlı Karakolu'nun da büyük desteği ile Mesut'u kurtarmak için kıran kırana bir mücadeleye girilir. Arka Sokaklar 574. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 573. son bölüm...

ARKA SOKAKLAR 574. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR 573. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







ARKA SOKAKLAR 571. SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 571. Bölümde ekip Mesut'u, Servan'ın elinden kurtarmak için Karaçamlı kırsalına gidiyor!

Ekip, Karaçamlı kırsalında teröristleri izleyen İnsansız Hava Aracının (İHA) çektiği görüntüleri izlemektedir. Görüntülerde Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçurulur. Rıza Baba hemen harekete geçerek Hüsnü, Selin, Ali ve Cemal'i Karaçamlı'daki özel harekat karakoluna gönderir. Karaçamlı'ya giden ekibimiz Mesut'un bombalı eylemden kurtulduğunu ve Servan'ın eline geçtiğini öğrenir. Servan ise, Mesut'u eline geçirdiğinden dolayı mutludur. Rıza Baba ve ekibinin kendisine düzenlediği başarılı operasyonların intikamını Mesut ile gidermeye başlar. Ona işkence ederek videoyu ekibimize yollar. Bu görüntüler ekibimizi biraz olsun umutsuzluğa sürüklese de, ele geçirdikleri teröristler sayesinde giderek Mesut'a, dolaylı olarak da Servan'a ulaşacaklarını bilmekten dolayı şevk içindedir.

ARKA SOKAKLAR

ARKA SOKAKLAR 572. SON BÖLÜM ÖZETİ

İstanbul'daki bekleyiş de Servan'ın yerinin bulunması haberiyle yerini umuda bırakır. Ancak hiç kimse yüksek sesle söyleyemese de herkes Mesut'un ne şekilde bulunacağından endişe etmektedir. Servan son kozunu oynar ve Cemal'i de rehin alır.

Hakan ve Ceren'den intikam almayı kafasına koyan Zafer, tahliye edilir. Hakan'a tuzak kurup suçlu durumuna düşürür. Hakan şimdi mesleğiyle Ceren arasında sıkışıp kalmıştır. Engin ve Başak üst üste gelen sıkıntılar yüzünden sürekli erteledikleri nikahlarını İhsan'ın da serzenişleriyle Rıza Baba'nın evinde, dostlarıyla sade bir törenle yapmaya karar verirler. Bu keyifli durum herkesin umutlarını yeniden yeşertir.

Bir mahalle kavgası ihbarına gelen ekibimiz, birbirine giren İrfan ile Bekir'i barıştırır ve kavgayı dağıtır. İrfan karısı ve küçük kızlarıyla yaşayan temiz bir adamlar, silahı vardır ama kullanmaz. Bekir, İrfan'ın ev sahibidir. İrfan iki aydır kira verememiş ve kavga aslında bu yüzden çıkmıştır.

Bir süre sonra İrfan kızı Burcu'yu kanlar içinde acil servise getirir. Karısı Tülay'ı da başında bırakıp kaçar. Selin, İrfan'ın peşindedir. Burcu'nun kurtulduğunu, evlat katili olmadığını söylemeye çalışmaktadır. İrfan tam çözülmüşken Bekir saklandığı yerden bıçakla çıkar, İrfan'a saldırır. Ama bu saldırıda arada kalan Selin olmuştur.