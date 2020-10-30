Arka Sokaklar 563. bölüm saat kaçta? Arka Sokaklar 563. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 563. bölüm hangi kanalda?

Yayınlandığı günden bu yana kendi kitlesini yaratan ve oldukça sevilen Kanal D'nin sevilen yapımlarından Arka Sokaklar'ın 563. bölümü saat kaçta? Arka Sokaklar 563. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 563. bölüm hangi kanalda?

Arka Sokaklar Kanal D'nin en sevilen yapımlarından birisi. Oldukça dikkat çeken hikayesi, başarılı oyunculukları ve sevilip içselleştirilen hikayesi ile Arka Sokaklar 563. bölüm saat kaçta? Arka Sokaklar 563. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 563. bölüm hangi kanalda?

ARKA SOKAKLAR 563. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, Tunç'un hayatını kurtarabilmek için illegal yollara başvurur. Onu hastaneden kaçırarak Özcan'dan korumaya çalışır. Bu durum onun başına büyük bir bela açmaya yatar. Rıza Baba, ekibinin üzerine leke getirmemesi için kendi başına hareket eden Mesut'u açığa almaya karar verir. Mesut bu kararı şaşkınlıkla karşılarken illegal yöntemlerine de devam eder. Özcan'ın karşısına dikilerek gözünü ne kadar kararttığını gösterir.

Bu arada ekibin başı operasyonlar sırasında büyük tehlikeye giriyor. Cemal, bir suç şebekesinin peşinde olan Ankara'daki müdürüne yardım edip, etmeme kararı vermeye çalışıyor. Bu operasyonu da Rıza Baba ve ekibinden saklaması gerekmektedir. Cemal, sert çatışmanın gerçekleştiği operasyonda zor anların içinde kalıyor. Hakan ise, uyutularak sıkıntılı bir durumun içine düşmekten kendini kurtaramıyor.

Mesut, oğlu Tunç'u kurtarmak isterken mesleğini kaybetme riskini ele alacak mı? Özcan'ın karşısına dikilen Mesut nasıl bir hamle yapacak? Cemal, Ankara'daki eski ekibini Rıza Babalardan saklayacak mı? Hakan'ı uyutan kişi nasıl bir planın içinde?

ARKA SOKAKLAR GENEL HİKAYESİ

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha 'yaşanır' bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve 'babalığıyla' yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba;ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.