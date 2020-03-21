Arka Sokaklar 547. Yeni bölüm tek parça full izle? Arka Sokaklar konusu nedir? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar 547. Bölüm full izle!
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Arka Sokaklar Dizisi, Rıza Baba, İstanbul, Güncel

Arka Sokaklar 547. Yeni bölüm tek parça full izle? Arka Sokaklar konusu nedir? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar 547. Bölüm full izle!

Türk dizi tarihini uzun soluklu ve başarılı yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin en son bölümü full tek parça sizlerle. Gelecek bölüm fragmanı da haberimizde.

21.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:59
Arka Sokaklar 547. Yeni bölüm tek parça full izle? Arka Sokaklar konusu nedir? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar 547. Bölüm full izle!

Arka Sokaklar heycan dolu sahneleri, başarı dolu karakterleri ve içerdiği sosyal mesajlar ile Türk dizi seyircisinin gönlünde taht kurmuştur. Arka Sokaklar dizisinin en son yayınlanan 547. Bölümü sizlerle.

ARKA SOKAKLAR 548. GELECEK BÖLÜM FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ARKA SOKAKLAR 547. YENİ BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha 'yaşanır' bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve 'babalığıyla' yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ARKA SOKAKLAR DİZİ OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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