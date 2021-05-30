Arjantinli spiker 'Shakespeare'leri karıştırdı: En önemli yazarlardan biriydi
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Arjantinli spiker 'Shakespeare'leri karıştırdı: En önemli yazarlardan biriydi

Arjantinli spiker 'Shakespeare'leri karıştırdı: En önemli yazarlardan biriydi
Haberler.com - Haberler | Dünya

Koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptıran ilk isim olan Shakespeare ile yazar Shakespeare'in isim benzerliği, Arjantinli spikerin kafasını karıştırdı. Noelia Novillo isimli spikerin, haberi sunduğu sırada, "Hepinizin bildiği gibi İngiliz dilinin en önemli yazarlarından biri, benim için ise ustası. Koronavirüs aşısı olan ilk isimdi" ifadelerini kullanması, alay konusu oldu. Spiker daha sonra yaptığı açıklamada, gafın noktalama işaretlerinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Arjantin'de yayın yapan Canal 26'nın haber spikeri Noelia Novillo'nun, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptıran William Shakespeare adlı İngiliz vatandaşıyla, dünyaca ünlü yazar Shakespeare'i karıştırması, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

ÜNLÜ YAZAR ÖLMÜŞ GİBİ DUYURDU

Spiker Noelia Novillo, koronavirüs aşısı vurulan ikinci kişi olan William Shakespeare adlı İngiliz vatandaşının ölümünü sanki, yüzlerce yıl önce hayatını kaybeden yazar Shakespeare'inkiymiş gibi duyurdu.

"BİRAZDAN SUNACAĞIM HABER HEPİMİZİ ŞOK ETTİ"

Ne kadar büyük bir isim olduğu göz önüne alındığında birazdan sunacağım haber hepimizi şoke etti. William Shakespeare ve ölümünden söz ediyoruz. Nasıl ve neden öldüğüne birazdan geçeceğiz" diyerek haberi sunmaya başlayan Novillo, arkasındaki ekranda yaşlı adamın aşı vurulduğu sırada görüntüleri gösterilirken şöyle devam etti: "Hepinizin bildiği gibi İngiliz dilinin en önemli yazarlarından biri, benim için ise ustası. Koronavirüs aşısı olan ilk isimdi. İngiltere'de 81 yaşında hayatını kaybetti"

Arjantinli spiker Shakespeare'leri karıştırdı: En önemli yazarlardan biriydi

"SÖZ KONUSU HATA NOKTALAMA İŞARETLERİNDEN KAYNAKLANDI"

İsim karışıklığı yaptığı bu bültenin sosyal medyada alay konusu olması üzerine açıklama yapan Novillo, kendini kötü ifade ettiğini ve noktalama işareti sorunundan dolayı böyle bir hata yaşandığını anlattı:

"Aslında bülten esnasında ağzımdan çıkan kelimelerin farkındaydım. Kendimi kötü ifade ettim. Nokta, virgül, birkaç parantez içini atladım. Çok açık yazılmamış şeyleri insanlara açıklamak istedim ama tabii ki insanlar yanlış yorumladı."

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