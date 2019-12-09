Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi
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Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi

Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi, 26 Ekim'de, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisini anlatan yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın ücretini ödemeden kitapçıdan çıkarken yakalanmıştı. Meksika, büyükelçinin çekildiğini duyurdu

09.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:44
Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'nun geri çekildiğini duyurdu.


Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan 'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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