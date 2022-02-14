Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı - Haberler
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Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Arjantin'de günlerdir devam eden orman yangınları, Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaşarak, 50 yıllık araştırmaları küle çevirdi.

Arjantin'de günlerdir devam eden orman yangınları, Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaşarak, 50 yıllık araştırmaları küle çevirdi.

Arjantin'in Corrientes bölgesinde orman yangınları günlerdir devam ediyor. Başkent Buenos Aires'in 200 kilometre uzağındaki Mercedes kasabasına kadar ulaşan alevler, Tarımsal Deney İstasyonu'na (INTA) da sıçrayarak istasyonu ve içinde 50 yıllık araştırmaları küle çevirdi. INTA üyesi Violeta Hauck, 500 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın ile yaptığı açıklamada, "Tarlaların yüzde 95'i yandı. İstasyonda yapılan tüm tarımsal deneyler de yok oldu" dedi. İstasyonda bulunan hayvanlar da tahliye edildi. Mercedes'teki Ulusal Tarım Teknolojisi Enstitüsü'ne bağlı istasyonda ekili meralarda çeşitli deneylerin yanı sıra çok sayıda araştırma yürütülüyordu.

(Serkan Bayar/ İHA)

Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı

Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı

Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı

Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Orman Yangınları, Buenos Aires, Mercedes, Arjantin, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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