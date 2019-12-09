Arizona Rüyası Filmi

09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58

Axel Blackman, ailesi ölünce New York’a yerleşip büyük bir balıkçılık şirketinde tuhaf bir işe girmiştir. İşi balıkları saymaktır! Arizona’da araba satıcısı olan Leo Amca birden ortaya çıkar ve onu memleketine çağırır. Çünkü evlenecektir ve Axel’in nikahta sağdıcı olmasını, sonrasında da işini devralmasını istemektir. Genç adam New York’un antitezi olan Arizona’ya vardığında onu bambaşka renkler beklemektedir. Leo Amca’nın, iki ayrı kadının ve kendisinin hayalleri arasında sıkışıp kalacak mı yoksa çıkış yolunu bulabilecek mi?

Avrupa’daki başarılı kariyeri ardından Amerika topraklarında, Amerikanın usta oyuncularıyla çektiği Arizona Dream, Kustirica’ya 1993 Berlin’inde hem Altın Ayı hem de Jüri Özel Ödülü’nü getirdi. Filmin senaryosunu Kusturica'yla birlikte David Atkins kaleme alırken başrolleri Johnny Depp, Jerry Lewis ve Faye Dunaway yer paylaşıyor.

Not: Filmin ilk vizyon tarihi 18 Şubat 1994'tür.

Yönetmen: Emir Kusturica

Senaryo: Emir Kusturica, David Atkins

Oyuncular: Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Lili Taylor, Vincent Gallo, Paulina Porizkova, Michael J. Pollard, Candyce Mason, Alexia Rane, Polly Noonan, Ann Schulman, James R. Wilson, Erik Polczwartek, Kim Keo, Patricia O'Grady, James P. Morrison, Vincent Tocktoo, Santos Romero, David Rodriquez, Juan Urrea, José Luis Ávila, Sergio Hlarmendaris, Frank Turley, Manuel Rodríguez, Cayetano Acosta, Manuel Ruiz, Narcisco Domínguez, Benjamin S. Gonzales, Serafino Flores, Miguel Moreno

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Arizona Dream

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 1993

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca, İnuitçe

Filmin Süresi: 142 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 11.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com