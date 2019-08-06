Arızalı sokak lambaları mobil uygulamayla takip edilecek

06.08.2019 17:04

Bingöl'de arızalı olan sokak lambaları mobil uygulama ile takip edilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hayata geçirilen Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması ile yanmayan sokak aydınlatmalarının arızalarının tespit edileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"İhbarda bulunmak için uygulamayı App Store veya Google Play'den akıllı telefonlara indirmek ve kayıt yapılması gerekiyor. Kayıt olduktan sonra da telefon numarası ve şifre ile sisteme girilerek yanmayan sokak lambasının fotoğrafı veya videosu çekilip uygulamaya yüklenerek başvuru gerçekleşiyor. Gelen ihbarlar üzerine arızalı sokak lambalarının yeri GPS (Konum Belirleme Sistemi) ile tespit ediliyor ve görevli ekipler tarafından hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Dağıtım şirketleri arızaya şehir içinde 24 saat, şehir dışında ise 48 saat içinde müdahale ediyor. Bu süre içerisinde sorun çözülmezse dağıtım şirketlerine cezai işlem uygulanıyor."

Kaynak: AA